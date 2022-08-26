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Van haberleri: Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Van haberleri: Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Van gelişmesine göre Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeyken kaldırıma çarpması sonucu yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeyken kaldırıma çarpması sonucu yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 24 DV 739 plakalı Fiat marka otomobil, kaldırıma çarptı. Otomobilin kaldırıma çarpması ile birlikte motor kısmı yanmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerine de haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler

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