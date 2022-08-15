Van haberleri! Van'da 2 organizatör tutuklandı Van bölgesinden gelen habere göre Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 organizatör tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda 7 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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