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Van haberleri! Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van haberleri! Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van 3. sayfa haberi: Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin ' Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Altıntepe Mahallesi'ndeki iki katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, bir şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çalışmalar çerçevesinde bir araca da el konuldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

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