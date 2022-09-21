Van gündem haberi | İran'daki deprem Van'da hissedildi 3. Sayfa Haberleri Gelen Van haberlerine göre İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.57'de merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 7.4 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. (Atilla İdiz/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Deprem İran Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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