Van haberleri! Gürpınar'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Van gelişmesine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu Gürpınar ilçesinde ikamet eden Y.B. isimli şahsa ait ikametin eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada, 2 adet çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette 17 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda olay şüphelisi gözaltına alınmış olup, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mevkilere sevk edilmiştir. Suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Van 3. Sayfa Haberler

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