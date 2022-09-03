Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haberi... Van ve Hakkari'de 342 kilo uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van haberi... Van ve Hakkari'de 342 kilo uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi

Van haberlerine göre Van ve Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 100 adet av tüfeği, 20 adet tabanca ile 342 kilo 377 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van ve Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 100 adet av tüfeği, 20 adet tabanca ile 342 kilo 377 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Van'ın Başkale ilçesi ile ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 100 adet av tüfeği, 20 adet tabanca, 163 kilo 47 gram metamfetamin, 153 kilo 257 gram toz esrar ve 25 kilo 620 gram eroin ele geçirildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title