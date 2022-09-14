Van haberi: Van'da trafik kazası: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Van haberleri: - Van'da trafik kazası: 5 yaralı Van'ın merkez Tuşba ilçesinde panelvan aracın otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. - Van'da trafik kazası: 5 yaralı VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde panelvan aracın otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van- Özalp kara yolu üzerindeki Sıhke Göleti yakınında meydana geldi. M.A. idaresindeki 13 FA 657 plakalı otomobil ile R.Y. idaresindeki 65 AAP 865 plakalı Ford marka panelvan araç çarpıştı. Meydana gelen kazada panelvan araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YLM-MSA-Y) 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez Özalp Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Van haberi: Van'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.