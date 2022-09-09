Van haberi! Van'da 'torbacı' operasyonu

Gelen Van haberine göre Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "2-8 Eylül 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 330 gram afyon sakızı, 160,24 gram esrar, 60,32 gram metamfetamin, 13,5 gram sentetik kannobinoid, 9,54 gram eroin, 13 adet ecstasy, 112 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 29 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN