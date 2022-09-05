Van haberi: Van'da terör operasyonu 3. Sayfa Haberleri Van haberleri: Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa PKK Van 3. Sayfa Haberler

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