Van haberi... Van'da tarihi eser operasyonu 3. Sayfa Haberleri Van 3. sayfa haberi: Van'da jandarma ekipleri, internetten satışı sunulan tarihi eserlere ve Osmanlı dönemine ait 1 tabancaya el koydu. Van'da jandarma ekipleri, internetten satışı sunulan tarihi eserlere ve Osmanlı dönemine ait 1 tabancaya el koydu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siber suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışı ilanının tespit edilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Eylül 2022 tarihinde şüpheli E.S. (20) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan adli aramada; 7 adet sikke görünümlü metal obje, 1 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve 1 adet metal detektörüne el konulmuştur. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldı" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Van 3. Sayfa Haberler

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