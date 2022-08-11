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Van haberi! Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

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Van haberi! Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Van haberleri: Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak mazot, sigara, çay ve pirinç ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak mazot, sigara, çay ve pirinç ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kaçakçılığın men ve takibi çerçevesinde yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 10 Ağustos 2022 tarihinde 'Mazot Kaçakçılığı' yaptığı tespit edilen minibüse yapılan operasyon neticesinde, aracın zulalı bölgelerinde 120 litre kaçak mazot, 80 paket bandrolsüz kaçak sigara, 10 kilogram çay ve pirinç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda araca şerh konularak soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Van 3. Sayfa Haberler

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