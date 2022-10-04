Van haberi: Van'da gümrük kaçakçılığı

Van 3. sayfa haberine göre Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; kaçakçılıkla mücadelede 117 olaya müdahale edildiği belirtilerek, "161 şahıs yakalanmış. Yapılan aramalarda çeşitli markalarda 17 bin 374 paket bandrolsüz kaçak sigara, bin 100 adet kaçak cep telefonu, 11 litre kaçak alkol, 300 litre kaçak akaryakıt, 58 bin adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir" denildi. - VAN