Van haberleri... Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Van haberleri... Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında işlem yapıldı

Van yerel haberine göre Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında işlem yapıldıVAN Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

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Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında işlem yapıldı

VAN Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonda 1 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Göçmen Van 3. Sayfa Yerel Haberler

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