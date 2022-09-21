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Van haberi! Van'da bin 96 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van haberi! Van'da bin 96 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van yerel 3. sayfa haberine göre Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari ili Şemdinli ilçesinden Van merkeze çok sayıda kaçak cep telefonu geleceği bilgisinin elde edilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince plakası daha önceden tespit edilen araçta arama yapıldı. Yapılan adli aramada 4 şüpheliyle birlikte bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hakkari Van 3. Sayfa Haberler

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