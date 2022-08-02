Van haberi: Van'da 7 organizatör tutuklandı - Haberler

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Van haberi: Van'da 7 organizatör tutuklandı

Van haberi: Van'da 7 organizatör tutuklandı

Edinilen Van gelişmesine göre Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 organizatör tutuklandı.

 - Güncelleme:

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda, 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 7 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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