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Van haberi! Van'da 30 kilo otlu peynir çalan 2 şüpheli yakalandı

Van haberi! Van'da 30 kilo otlu peynir çalan 2 şüpheli yakalandı

Van haberi: Van'ın Tuşba ilçesindeki bir ikamette 30 kilogram otlu peynir çalan 2 şüpheli yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir ikamette 30 kilogram otlu peynir çalan 2 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Hırsızlık" yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba ilçesinde bulunan bir ikametten 30 kilogram otlu peynir çalınması olayıyla ilgili Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince titizlikle yapılan kamera ve saha çalışmaları neticesinde, olayının faili olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalanmış, ele geçirilen çalıntı peynir sahibine teslim edilmiştir. Şüpheli şahısların yapılan üst aramalarında 1,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslarla ilgili yapılan araştırmada, 1 şüpheli şahsın 8 ayrı hırsızlık suçunun faili firarisi olduğu, 'Hırsızlık, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

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