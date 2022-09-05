Van haberi: Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem 3. Sayfa Haberleri Van haberleri... Van'ın Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.49 sıralarında merkez üstü Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başkale Deprem Van 3. Sayfa Haberler

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