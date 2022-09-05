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Van haberi: Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Van haberi: Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Van haberleri... Van'ın Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'ın Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.49 sıralarında merkez üstü Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başkale Deprem Van 3. Sayfa Haberler

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