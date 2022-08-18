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Van haberi: Van'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van haberi: Van'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Edinilen Van haberine göre Van'da hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van'da hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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