Van haberi: Van'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van'da hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN