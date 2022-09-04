Van haberi! Van'da 150 balya ot yandı 3. Sayfa Haberleri Van bölgesinden gelen habere göre Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında 150 balya ot yandı. Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında 150 balya ot yandı. Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kutbettin Bolkan'a ait samanlıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatte söndürüldü. Yangında 150 balya ot yanarken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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