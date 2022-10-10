Van haberi... Van'da 15 kilo eroin ile bin 547 adet extacy hap ele geçirildi
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Van haberi... Van'da narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 kilo 254 gram eroin, bin 547 adet extacy ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
Van'da narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 kilo 254 gram eroin, bin 547 adet extacy ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde;
15 kilo 254 gram eroin, bin 547 adet extacy hap ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma" suçlarından yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN