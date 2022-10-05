Van haberi... Muradiye'de sazlık yangını 3. Sayfa Haberleri Van haberi... Van'ın Muradiye ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Van'ın Muradiye ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Karahan Mahallesinde sazlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği'nden 3 ekip, Erciş Grup Amirliği'nden de 1 ekip bölgeye sevk edildi. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, güçlükle yangın alanına ulaşan ekipler alevlere müdahale diyor. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Muradiye Van 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Van haberi... Muradiye'de sazlık yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.