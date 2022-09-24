PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticende PKK terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticende PKK terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, mağara ve sığınakların tespit edilmesine yönelik Gürpınar ilçesi kırsalında 23 Eylül 2022 tarihinde icra edilen Eren Abluka operasyonunda; 2 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü, 3 adet akü, 6 adet mazot bidonu, 1 adet kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilerek ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi" denildi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Van PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.