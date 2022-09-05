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Van haberi: Çaldıran'da 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van haberi: Çaldıran'da 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van 3. sayfa haberi | Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar esnasında poşet içerisine gizlenmiş 2 kilogram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çaldıran Van 3. Sayfa Haberler

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