Van haberi: Çaldıran'da 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar esnasında poşet içerisine gizlenmiş 2 kilogram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN