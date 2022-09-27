Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haber... Van'da silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Van haber... Van'da silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti

Van haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde başından silahla vurulan şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 7 şüpheli ise tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde başından silahla vurulan şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 7 şüpheli ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde meydana gelen 1 şahsın baş bölgesinden ateşli silah ile yaralanarak hastaneye kaldırılması ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; "Kan Gütme Saiki ile Kasten Adam Öldürme" suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullanılan 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahısların tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title