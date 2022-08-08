Van gündem haberleri... Van'da sikke ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi - Haberler

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Van gündem haberleri... Van'da sikke ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van gündem haberleri... Van'da sikke ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van habere göre Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 349 adet sikke ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

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Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 349 adet sikke ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 349 adet sikke, 420 litre akaryakıt, 400 paket sigara, 300 adet elektronik sigara likidi, parada sahtecilik suçundan ise 5 adet sahte 50 dolar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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