Van haber: Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu 3. Sayfa Haberleri Van haberler: Van'da bir alışveriş sitesinde satışa sunulan tarihi objelere el konuldu. Van'da bir alışveriş sitesinde satışa sunulan tarihi objelere el konuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli Y.E'nin yaşadığı evde arama yaptı. Aramada, sikke görünümlü metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 metal obje ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı, ele geçirilen objelere ve tabancaya el konuldu. 3. Sayfa Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu alışveriş Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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