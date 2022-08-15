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Van haber! Van'da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı

Van haber! Van'da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı

Van haber... Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 45 yıl hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanmış, 13 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet otomobil, 2 adet bisiklet, 4 adet dizüstü bilgisayar ve muhtelif çalıntı malzeme ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tüfek ve 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 aranan şahıs yakalanmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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