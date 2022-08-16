Son Dakika | Van'da çıkan yangında yüzlerce bağ ot kullanılamaz hale geldi
3. Sayfa Haberleri
Son dakika yerel haberi: Van'da çıkan yangında yüzlerce bağ ot kullanılamaz hale geldi Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bin bağ ot kullanılamaz hale geldi.
Van'da çıkan yangında yüzlerce bağ ot kullanılamaz hale geldi
VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bin bağ ot kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kavuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Aşan'a ait ot yığınında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, yaklaşık bin bağ ot kullanılamaz hale geldi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa