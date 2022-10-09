Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Van haberler... Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 85 adet sikke ve 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 85 adet sikke ve 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesinde bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 4 şüpheli şahıs ile birlikte tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 adet sikke ve 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip serbest bırakılmıştır" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tragger Van 3. Sayfa Haberler

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