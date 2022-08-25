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Van haber | Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van haber | Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van haberleri... Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ihbarını değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Ağustos 2022 tarihinde belirtilen hedefi takibe başladı. Şüphelilerin hareketlerini ve sevk güzergahlarını kontrol altına alan ekipler aynı gün saat 19.30 sıralarında Gevaş ilçesine giriş yapan hedef araca 'Dur' ihtarı yapmış ancak araç sürücüsü ihtara uymayıp, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayarak kaçmaya başlamıştır. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve özel çalışma ekiplerinin yılmadan takip etmesi sonucu minibüste 30 kaçak göçmen ile E.B ve H.Ö., şüpheli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.B ve H.Ö. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan bir minibüs ise trafikten men edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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