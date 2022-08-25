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Van haberi! Van'da 3 adet konteyner yandı

3. Sayfa Haberleri

Van yerel 3. sayfa haberine göre Van'da 3 adet konteyner yandı Van'ın merkez Tuşba ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan 3 konteyner, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'da 3 adet konteyner yandı

VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan 3 konteyner, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi A.'ya ait 3 konteyner bilinmeyen bir neden dolayı yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuğba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Konteynerın arka tarafında bulunan tüplere sıçrayan yangın müdahaleyi güçleştirdi. 2 araç 6 personel ile yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

İtfaiye Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

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