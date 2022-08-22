Van haber... Van'da 1 organizatör tutuklandı
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Van 3. sayfa haberi | Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör tutuklandı.
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan bir operasyonda; hakkında adli işlem başlatılan 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa