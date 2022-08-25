Van haber: Özalp'te ot yangını kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Van 3. sayfa haberi... Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın kontrol altına alındı. Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yarımkaya Mahallesi'nde Fahrettin Genez'e ait ot yığınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 2 bin bağ ot ile 2 ton buğdayın yandığı belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Özalp Van 3. Sayfa Haberler

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