Van haber: Edremit'te "Yanlış yerdesin" diyerek motosikletten kurşun yağdırdı 3. Sayfa Haberleri Van 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletli bir kişinin "Sen yanlış yerdesin" diyerek kurşun yağdırdığı adam yaralandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletli bir kişinin "Sen yanlış yerdesin" diyerek kurşun yağdırdığı adam yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi 670 Sokak Yeni Demirkent Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.Y. (52) isimli kişi ikametine girmek için sitenin bahçesine yöneldiği sırada arkasından gelen beyaz kasklı motosikletli bir kişi "Sen yanlış yerdesin" diyerek 3 el ateş etti. S.A.Y., sağ ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine alarma geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheli F.M.'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Hamidiye Edremit 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Van haber: Edremit'te 'Yanlış yerdesin' diyerek motosikletten kurşun yağdırdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.