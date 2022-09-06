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Van haberleri: Edremit'te yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Van gelişmesine göre Edremit'te yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildiBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık bir kilo esrar maddesi NSM ekipleri tarafından ele geçirildi.

Edremit'te yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık bir kilo esrar maddesi NSM ekipleri tarafından ele geçirildi. Operasyonda bir kişi göz altına alındı.

Balıkesir Edremit NSM (Narkotik Suçlar ile Mücadele) Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda M.D.'nin hayvan sayasında yapılan aramada; 32 kök kenevir bitkisi, 2 parça halinde toplam 995 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 800 tl, 1 adet ruhsatsız av tüfeği geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından yakalanan M.D. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak iddiasıyla gözaltına alınarak işlem başlatıldı. Edremit NSM Grup Amirliği operasyonunda yakalanan M.D. sorgusunun ardından savcılık soruşturması için adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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