Van-Gürpınar Karayolunda Kamyonet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Van-Gürpınar karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin kaza yapması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar karayolunun 12. Kilometresinde meydana geldi. 65 FA 489 plakalı Isuzu kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tekstilken itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Kazada hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN