Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı - Haberler

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Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeterya alev alev yandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeterya alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van Gölü sahilinde bulunan bir çay bahçesindeki kafeteryada çıktı. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgarın eskisiyle kısa büyüdü. Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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