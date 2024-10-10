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Van Gölü Sahilinde 13 Gündür Kayıp Öğrenciye Ait Kıyafetler Bulundu

Van Gölü Sahilinde 13 Gündür Kayıp Öğrenciye Ait Kıyafetler Bulundu
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in 13 gündür kaybolmasının ardından, Van Gölü sahilinde onun ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları bulundu. Aile ve güvenlik güçleri, kaybolan öğrenci için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan ve 13 gündür aranan Rojin Kabaiş'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları Van Gölü sahilinde bulundu.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 13 gündür haber alınamıyor. Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in de yakından takip ettiği arama çalışmalarında bugün Rojin'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları Van Gölü sahilinde bulundu. Cep telefonu, kulaklık, su ve kekin bulunduğu alandan yaklaşık 250 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunduğu iddia edilen kıyafet parçaları için olay yeri inceleme ekipleri hemen harekete geçerek çalışma yaptı. İddia edilen alanda numuneler alan polis ekipleri, daha sonra bölgeden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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