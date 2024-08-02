Van Gölü'ne giren genç boğuldu

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren Ö.T. isimli genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi Amik Kalesi mevkiinde arkadaşlarıyla göle giren Ö.T., saat 19.00 sıralarında akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Sahildeki vatandaşların fark etmesiyle bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan gence ilk müdahaleyi tatil için sahilde bulunan sağlık çalışanları yaptı.

Daha sonra haber verilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince de müdahalesi yapılan Ö.T., yaralı olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden gencin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.