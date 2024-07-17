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Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu

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Van Gölü'nde serinlemek için suya giren 10 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki F.Ç. isimli çocuğun suda kaybolduğu gören çevredekiler yetkililere haber verdi. Çevrede bulunan ve olayı gören bir vatandaş suya girerek çocuğu gölden çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde F.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirtildi. F.Ç.'nin otopsisi yapılmak üzere Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. Olayı öğrenen F.Ç.'nin ailesi hastaneye akın etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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