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Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi

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Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ara verildi. Arama çalışmaları, dalgaların yoğun olduğu bölgede güçlükle sürdürülüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ara verildi.

5 gün önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kaybolmuştu. Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçlarından oluşan 30 kişilik dalgıç ekibi, kayıp genci bulmak için çalışma başlatmıştı. İki günden bu yana özellikle akşama doğru etkili olan olumsuz hava şartları ekiplerin çalışmasını olumsuz yönde etkiliyor. Van Gölü'nde dalgaların artması üzerine bugünkü arama çalışmaları erken sonlandırıldı. Dalgaların yoğun olduğu bölgede AFAD ve itfaiyenin botları vatandaşların yardımıyla sahile çekildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Gölü Tuşba Van Kurtarma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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