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Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

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Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi. Ahmet Hilmi Hanalp adlı genç, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Çarparak Adası yakınında yüzerken gözden kayboldu. Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçların yer aldığı 30 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor. Van Gölü'ndeki kayıp şahı bulmak için ekipler büyük bir uyumluluk içerisinde çalışıyor. Van Gölü yüzeyini polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tararken, suyun altı ise AFAD ve itfaiye dalgıçları tarafından kontrol ediliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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