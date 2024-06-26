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Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmaları 7. güne girdi

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Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahsın arama çalışmaları 7. güne girdi. Ahmet Hilmi Hanalp adlı genç, bir hafta önce gözden kaybolmuştu. Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, AFAD ve itfaiye dalgıçlarından oluşan 30 kişilik ekip, kayıp genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahısı arama çalışmalarında 7'nci güne girildi.

Bir hafta önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gönderilen Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçlarının yer aldığı 30 kişilik dalgıç ekibi, kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor. Van Gölü'ndeki kayıp şahı bulmak için ekipler büyük bir uyumluluk içerisinde çalışıyor. Van Gölü yüzeyini polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tararken, suyun altı ise AFAD ve itfaiye dalgıçları tarafından kontrol ediliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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