Van Gölü'nde Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 5 gün geçerken ekipler Van Gölü ve kıyısındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. Ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri de Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ekipler bugün itibariyle su altındaki cisimleri tespit etmede kolluk kuvvetlerine büyük kolaylıklar sağlayan "Yandan Taramalı Sonar" cihazı kullanarak Van Gölü'nde arama çalışması yapacak. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de geldikleri Diyarbakır'dan yürütülen çalışmaları takip ediyor.

"5 gündür hiçbir haber yok"

Gazetecilere konuşan baba Nizamettin Kabaiş, kızı Rojin'in 5 gündür arandığını ama bulunmadığını belirtti. Rojin'in sağ bulunması için herkesten çaba bekleyen baba Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum; Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim. Ben kendim getirerek burada üniversiteye teslim ettim. Buradan ayrılınca otogarda da kendisine telefon ederek halini sordum. Cuma günü yurtta yemeğini yedikten sonra bahçeye gelmiş. Orada bir tel örgü yok. Göl çekilmiş ve orada bir boşluk oluşmuş. Güvenlik kamerası da o bölgeyi görmüyor. Tehlikeli nokta da orasıdır. Kızım bizi izliyorsan bizim halimiz perişandır. Eğer ki hayattaysan bir haber ver" dedi.

"Ciğerimiz yanıyor"

Rojin ile görüntülü konuştuğunu, bu sırada kızının markete gidip kahve alacağını ve daha sonra kendisini geri arayacağını söylediğini ifade eden anne Aygül Kabaiş ise "Marketin önündeyken telefonu kapattı ve içeri girdi. Daha sonra sesli mesaj gönderdim. Rojin beni niye aramadın, seni merak ediyorum dedim. Ben zaten merak ettiğim kızımı sürekli görüntülü ararım. Sonraki gün saat 12.00'de polis beni aradı, 'kızın yurda gelmemiş' dedi. Sonrasında yine kızımı aradım ama dönüş yapmadı. Sizin eliniz uzundur Rojin'imi getirin. Ciğerimiz yanıyor. Ben ve çocuklarım burada perişan olduk. Bir an önce kızım bulunsun" diye konuştu. - VAN