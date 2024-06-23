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Van Gölü'nde kaybolan gencin arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor

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Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan gencin arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor. Ahmet Hilmi Hanal'ı bulmak için 28 kişilik dalgıç ekibi ve teknolojik ekipmanlar kullanılıyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan gencin arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor.

Dört gün önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanal (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı 28 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor. Dün ve bugünkü çalışmalara Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı da destek veriyor. Bugünkü çalışmalara AKEM ile Hak Arama ve Kurtarma görevlileri, su altının yanı sıra termal kameralı dron ile destek veriyor.

Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı bölgeye dünden bu yana bir mobil araç göndererek buradaki vatandaşlara çay, meyve suyu ve kek ikramında bulunuyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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