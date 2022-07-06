Van Gölü'nde düzensiz göçmen kaçakçılığının önü kesildi - Haberler

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Van Gölü'nde düzensiz göçmen kaçakçılığının önü kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van Gölü'nde konuşlandırılan 'Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı', sahip olduğu güçlü, modern platformları ve deneyimli personeliyle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele veriyor.

Van Gölü'nde konuşlandırılan 'Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı', sahip olduğu güçlü, modern platformları ve deneyimli personeliyle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele veriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçün engellenmesi çerçevesinde denizlerde sürdürdüğü kesintisiz mücadeledeki tecrübelerini ve sahip olduğu denizcilik kültürünü Van Gölü'ne de taşıdı. Geçtiğimiz yıl ilk kez Van Gölü'ne de kalıcı şekilde konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, muhtemel düzensiz göçmen geçişinin önüne geçiyor.

VAN GÖLÜ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Gölde 7 gün 24 saat esaslı görev yapan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, görev sahasında adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler, sahil güvenlik botlarında yer alan termal ve gece görüş kameraları, üstün tespit kabiliyetine sahip radar sistemlerini kullanarak 3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Van Gölü'nü güvenli hale getirdi. Van Gölü'nde emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla yakın işbirliği ve koordine halinde olan sahil güvenlik, her türlü yasa dışı faaliyete engel olmak üzere görevini en iyi şekilde icra ediyor.

EKİPLER 'İCA' İLE SUDAKİ KAZAZEDEYE ULAŞACAK

Öte yandan, tüm tasarımı ve üretimi yerli olan su üstü arama ve kurtarma için üretilen insansız can kurtarma aracı (İCA), suda bulunan kazazedeye en hızlı şekilde ulaşmak için sahil güvenlik ekiplerinin işini kolaylaştırıyor.

(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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