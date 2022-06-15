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Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde bulunan cesedin 46 yaşındaki İranlı Hasan Aslani'ye ait olduğu belirlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde bulunan cesedin 46 yaşındaki İranlı Hasan Aslani'ye ait olduğu belirlendi.

Dün öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için Van Gölü sahiline giden vatandaşlar tarafından göl kıyısında ceset bulundu. Cesedi gören kişiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin yapılan otopsisinden sonra 46 yaşında İranlı Hasan Aslani'ye ait olduğu belirlendi. Yetkililer, Aslani'nin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Gölü Tatvan Bitlis 3. Sayfa Haberler

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