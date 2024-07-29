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Van Gölü'nde boğulma ihbarı

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Van Gölü'ne giren ve açılan şahsı gören vatandaşların ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbar edilen kişi ise durumun normal olduğunu belirtti.

Van Gölü'ne giren ve açılan şahsı gören vatandaşların ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesinde meydana geldi. Van Gölü'nün açıklarında yüzen İ.K. isimli kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp boğulma ihbarı yaptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı sualtı ekibi sevk edildi. Yüzdükten sonra sahile yaklaşınca ekiplerin yanına geldiği gören vatandaş sahile çıktı. Durumdan habersiz olan İ.K., ekipleri karşısına görünce şaşkınlığını saklayamadı. Olumsuz bir durumun olmadığı anlaşılınca ekipler normale döndü.

İhbar edilen kişinin kendisi olduğunu, boğulmadığını söyleyen İ.K., bir sıkıntının olmadığını ifade etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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