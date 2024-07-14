Üye Girişi
Haberler

Van Gölü'nde 1 kişinin boğuldu, ihbarına giden ekipler 2 kişinin cansız bedenine ulaştı Üçüncü kişi aranıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne giren 1 kişinin boğuldu ihbarına giden ekipler 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, üçüncü kişi aranıyor.

Van Gölü'nde 1 kişinin boğuldu, ihbarına giden ekipler 2 kişinin cansız bedenine ulaştı

Üçüncü kişi aranıyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne giren 1 kişinin boğuldu ihbarına giden ekipler 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, üçüncü kişi aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, bu gün öğlen vakti Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında meydana geldi. Van Gölü'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ekipleri sevk edildi. Bir kişi için çalışma yapan ekipler, gölden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede bulunan bir araçta yapılan incelemede 3 kimlik tespit eden ekipler, gölde bir kişinin daha olacağı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Gölü Tuşba Van 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title