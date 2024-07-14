Van Gölü'nde 1 kişinin boğuldu, ihbarına giden ekipler 2 kişinin cansız bedenine ulaştı

Üçüncü kişi aranıyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne giren 1 kişinin boğuldu ihbarına giden ekipler 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, üçüncü kişi aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, bu gün öğlen vakti Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında meydana geldi. Van Gölü'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ekipleri sevk edildi. Bir kişi için çalışma yapan ekipler, gölden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede bulunan bir araçta yapılan incelemede 3 kimlik tespit eden ekipler, gölde bir kişinin daha olacağı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.