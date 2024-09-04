Üye Girişi
Haberler

Van-Erciş Yolunda Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van-Erciş kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Van-Erciş kara yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KEB 71 plakalı Hyundai Accent marka otomobil ile karşı yönden gelen 65 ACJ 420 plakalı Chery marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Muradiye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma başka kazaya sebebiyet verilmemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, cenazeler ve araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik 3-sayfa Güncel van

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?

Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?
AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...
title