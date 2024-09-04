Van-Erciş Yolunda Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Van-Erciş kara yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KEB 71 plakalı Hyundai Accent marka otomobil ile karşı yönden gelen 65 ACJ 420 plakalı Chery marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Muradiye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma başka kazaya sebebiyet verilmemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, cenazeler ve araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor. - VAN